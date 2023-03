Bangladesh, violenta esplosione in un edificio commerciale: almeno 14 morti e diversi feriti

Una violenta esplosione si è verificata all’interno di un edificio commerciale di sette piani a Dacca, capitale del Bangladesh. La deflagrazione ha causato almeno 14 morti e circa una decina di feriti. Sul posto, si sono prontamente recate diverse squadre dei vigili del fuoco. Al momento, non sono ancora note le cause dello scoppio.

At least 15 dead, 108 injured in blast in #Dhaka. Bomb disposal squad on spot to find cause of blast. 11 fire engines deployed to rescue injured. Blast apparently on 3rd floor of 55-storey building full of shops and bank branches in crowded Gulistan area. #Bangladesh #BREAKING pic.twitter.com/h1wJIlUbbx

