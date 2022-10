Taranto, poliziotto salva bimba di 20 mesi in crisi respiratoria

Una bella storia con lieti fine che arriva dalla provincia di Taranto, dove un poliziotto eroe salva bimba di 20 mesi in crisi respiratoria

Una bella storia che arriva dalla Puglia, dove a Taranto un poliziotto salva una bimba di 20 mesi in crisi respiratoria. I media locali spiegano che il 22enne agente Biagio Tagliente del commissariato di Martina Franca è corso in ospedale con la piccola consentendo ai medici di metterla in salvo.

Biagio era libero dal servizio ed ha tratto in salvo una bimba di 20 mesi in preda ad una drammatica crisi respiratoria.

Poliziotto salva bimba di 20 mesi

Cosa era successo? Sentendo le urla provenire dall’androne del suo palazzo, Tagliente è accorso ed ha trovato i genitori della bambina in preda al panico. La loro figlioletta infatti non respirava ed era ormai in stato cianotico. Intuendo la gravità della situazione e dopo aver tentato di rianimarla, il poliziotto ha trasportato, con la sua auto la bambina ed i genitori al Pronto Soccorso dell’ospedale di Martina Franca.

La nota di elogio della Questura locale

Lì e grazie alla tempestività dell’azione di Tagliente la piccola è stata soccorsa dai sanitari. Una nota della Polizia spiega: “La prontezza di riflessi e la capacità di saper prendere le decisioni giuste in pochi secondi hanno consentito di ottenere uno splendido risultato, il più bello: quello di salvare la vita di una bimba di soli venti mesi che è tornata a giocare felice tra le braccia dei genitori“. Il 22 gennaio scorso Tagliente rimase ferito in modo non grave durante una sparatoria a Taranto: era intervenuto con un collega per bloccare un uomo autore del furto di un’auto di lusso.