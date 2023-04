Temptation Island 2023: quando inizia, conduttore, concorrenti, dove vederlo

Andrà in onda su Canale 5 Temptation Island 2023: quando inizia il reality, chi sarà il conduttore e chi farà parte del cast? Tutto quello che c’è da sapere sulla nuova edizione del programma.

Temptation Island 2023: quando inizia e dove vederlo

L’edizione 2023 di Temptation Island è stata confermata. Ad oggi, tuttavia, non è ancora possibile sapere quando debutterà ufficialmente sul piccolo schermo in quanto non è ancora stata stabilita la programmazione. Volgendo lo sguardo al passato, è quasi certo che la nuova edizione del format dedicato alle “tentazioni” in amore arriverà durante l’estate 2023 – orientativamente tra i mesi di giugno e luglio – e andrà in onda, presumibilmente, alle ore 21:30 su Canale 5. Ancora incerto, poi, il numero delle puntate di Temptation Island 2023.

Il programma, intanto, potrà essere visto non solo su Canale 5 ma anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Conduttore, concorrenti e casting

Non c’è ancora nessuna informazione neppure sul conduttore della nuova edizione del reality Mediaset. I fan, però, sperano che a ricoprire il ruolo sia nuovamente Filippi Bisciglia, volto noto del format.

Il totale riserbo, poi, vige sui possibili concorrenti che faranno parte del cast di Temptation Island 2023. Quali saranno le nuove coppie e quali i tentatori e le tentatrici che faranno parte del programma?

In attesa di scoprirne di più, sono partiti i casting. Per partecipare al format, nel caso delle coppie, bisogna avere una relazione stabile e avere età compresa tra i 20 e i 35 anni. Le coppie, inoltre, non devono avere figli né essere sposate. I casting si sono aperti nel mese di febbraio 2023.