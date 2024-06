Un’indiscrezione lanciata alcuni giorni fa da Novella 2000 raccontava di una coppia squalificata dalla nuova edizione di Temptation Island 2024. Ora Biagio D’Anelli conferma la voce.

La coppia squalificata: nuovi dettagli

Biagio D’Anelli, ex concorrente del Grande Fratello ed esperto di gossip, nel corso del programma radiofonico Turchesando, ha confermato che una coppia è stata squalificata da Temptation Island, fornendo nuovi dettagli.

Afferma D’Anelli: “So che la coppia che è stata eliminata ha preso un po’ in giro la redazione. Hanno preso in giro una redazione così seria e capace come la Fascino, che sa lavorare…sono bravi in quello che fanno. Sono stati scoperti e quando sono andati in Sardegna, si sono ritrovati a fare i conti con una produzione seria che gli ha detto: “Come siete venuti, ve ne dovete andare”.

Impossibile mentire

Al programma partecipano coppie in crisi che possono salvare la relazione o distruggerla definitivamente. Afferma a tal proposito D’Anelli: “Gli autori non li prendono a casaccio, non stanno a perdere tempo. La gente che va a Temptation Island già ha dei problemi di fondo. Se i partner si amano e si fidano l’uno dell’altro non vanno a Temptation Island. A Temptation va una coppia che ha già delle crepe nel vaso, o si rompe il vaso o si va a risanare.”

E al giorno d’oggi è impossibile mantenere nascosti certi dettagli della propria relazione: i social, le indagini del pubblico rendono infatti impossibile per i concorrenti mentire senza essere scoperti.