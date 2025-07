Il 23 luglio andrà in onda la quarta puntata di “Temptation Island” che sarò davvero ricca di colpi di scena. Intanto la conduttrice radiofonica Ema Stokholma, sui social ha criticato il comportamento dei fidanzati. Ecco cosa ha detto.

Temptation Island, la critica di Ema Stokholma sui social: “Non è normale reagire così”

La quarta puntata di “Tempation Island” andrà in onda mercoledì 23 luglio, attesi diversi colpi di scena. Dopo la terza puntata sono state diverse le polemiche, soprattutto per gli atteggiamenti rabbiosi di alcuni dei fidanzati. Sull’argomento è intervenuta su X la speaker Ema Stokholma, che ha scritto: “i maschi sono parecchio aggressivi e violenti vedo, uno spacca tutto, l’altro sbatte le porte fino a romperle, un altro addirittura si picchi da solo. Non è normale reagire così, che paura raga”. Gli utenti maschi non l’hanno presa benissimo, tra chi ha accusato la conduttrice radiofonica di “fare di tutta l’erba un fascio”, a chi le ha scritto “quando parli di maschi contestualizza grazie”. Ma, quali sono gli atteggiamenti aggressivi a cui si riferisce la Stokholma?

Temptation Island, gli atteggiamenti violenti a cui si riferisce Ema Stokholma

Come visto, Ema Stokholma ha criticato duramente gli atteggiamenti aggressivi dei fidanzati di “Tempation Island 2025″. Ma, a chi si riferiva? Probabilmente soprattutto a Marco e Antonio. Il primo, infatti, ha ribaltato un tavolo di legno lanciandolo in aria, mentre il secondo, dopo aver visto alcuni video della fidanzata, ha distrutto tutto ciò che c’era vicino a lui, compresa la scenografia.