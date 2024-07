L’edizione estiva di Temptation Island 2024 sta per chiudere i battenti e soltanto alcune tentatrici sono state in grado, nel bene o nel male, di distinguersi dalla massa. Nelle ultime ore, i fan si sono concentrati soprattutto su Maika Randazzo e i suoi presunti ritocchini: vediamo le foto prima e dopo la chirurgia.

Maika di Temptation Island prima e dopo la chirurgia

Maika Randazzo, grazie all’avventura a Temptation Island 2024 come tentatrice, è riuscita a diventare popolare. In parte, è grazie a lei se la relazione tra Alessia e Lino è giunta a conclusione. Dopo il programma delle tentazioni, anche se il fidanzato ha mollato la compagna, tra Maika e il napoletano non c’è stato alcun seguito. Nelle ultime ore, però, i fan si sono concentrati su un altro aspetto: i presunti ritocchini della single. C’è differenza tra il prima e dopo la chirurgia? Ad essere onesti sì.

Cosa ha rifatto Maika di Temptation Island?

I fan più accaniti di Temptation Island hanno tirato fuori alcune vecchie foto di Maika e alcune differenze con la sua immagine di oggi ci sono. Alcuni seguaci, ad esempio, l’hanno accusata su TikTok di aver ritoccato il suo bel nasino: “Hai rifatto il naso dai, impossibile che sia il tuo“. La tentatrice, di tutta risposta, ha mostrato un suo scatto di quando era una bambina. In questo modo ha dimostrato di non essersi sottoposta ad alcun intervento chirurgico, almeno non al naso.

Temptation Island: Maika replica agli hater

La replica di Maika per il ritocchino al naso non è bastata a mettere a tacere gli hater. La tentatrice, quindi, ha postato alcuni video ironici, uno dei quali in cui finge di recitare un monologo di Valentina Persia. “Qualcuna me scrive sotto a qualche video ‘ma cor chirurgo so boni tutti’, ah brutta a te manco il chirurgo te può aiutà. Ma te sei vista“, esclama la single. Critiche a parte, guardando le foto del passato di Maika è chiaro che qualche ritocchino ci sia stato. Magari, non un vero e proprio intervento estetico, ma qualche punturina di certo.