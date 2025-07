Temptation Island, Manuel Maura e Francesca Sorrentino di nuovo insieme? Lui svela la verità

Negli ultimi giorni, i riflettori si sono nuovamente accesi su Manuel Maura e Francesca Sorrentino, protagonisti indiscussi di Temptation Island. La loro storia, seguita con grande partecipazione dai fan del programma, sembrava ormai giunta a una rottura definitiva. Tuttavia, un’indiscrezione recente ha riacceso le speranze di chi crede ancora nel loro amore. Manuel ha finalmente rotto il silenzio, svelando la verità sulla loro situazione attuale.

Sono davvero tornati insieme o si tratta solo di un’illusione? Ecco cosa ha raccontato lui, tra chiarimenti e colpi di scena.

Francesca Sorrentino e Manuel Maura hanno catturato l’attenzione del pubblico come una delle coppie più chiacchierate dell’ultima edizione di Temptation Island. I due avevano deciso di mettere alla prova il loro rapporto partecipando al reality delle tentazioni, affrontando insieme tensioni e difficoltà che, almeno inizialmente, sembravano averli uniti ancora di più. Ma a luglio 2024, la relazione è giunta a un punto di rottura irreversibile.

In seguito alla separazione, Francesca ha colto l’opportunità offerta da Maria De Filippi per iniziare una nuova esperienza sul trono di Uomini e Donne. Anche quella parentesi, però, non ha portato ai risultati sperati. Da allora, i rumors su un possibile ritorno di fiamma con Manuel non si sono mai davvero placati, alimentati da continui avvistamenti e indizi social.

Di recente, Francesca e Manuel sono stati visti insieme al matrimonio di Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, un’apparizione che ha subito riacceso l’entusiasmo dei fan, facendo nascere nuove speranze su un possibile ritorno di fiamma. A far crescere ulteriormente i sospetti, un’indiscrezione diffusa sui social dall’esperto di gossip Alessandro Rosica, secondo cui i due avrebbero anche condiviso la stessa stanza.

A chiarire la situazione è stato Manuel, in un’intervista rilasciata a Fanpage, dove ha fatto luce sul rapporto attuale con Francesca:

“Francesca ha avuto un problema con il vestito, le si è rotta la zip e ha rischiato di restare mezza nuda. Io, conoscendola, so che situazioni del genere le creano ansia e quindi mi sono offerto di aiutarla, visto che gli altri erano impegnati per le nozze. Le sono stato vicino e alla fine sono riuscito a risolvere il problema, per questo siamo usciti dalla chiesa. Eravamo seduti al tavolo insieme agli altri ex di Temptation Island, c’era Davide e anche la sua ex Alessia Bottiglia. Siamo stati in gruppo tutta la giornata. Mi era stato chiesto se per me fosse un problema, ma ho risposto di no. Tra noi non c’è astio e non ce ne sarà mai. Un riavvicinamento? Non è una cosa che escludo a priori. Ma al momento non stiamo insieme“.