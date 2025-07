Simone, come ben saprete, ha baciato la tentatrice Rebecca a “Temptation Island” e, come conseguenza, è stato lasciato dalla fidanzata Sonia. E ora, come stanno le cose tra il personal trainer e l’assistente di volo?

Temptation Island, il tradimento di Simone con Rebecca

Questa edizione di “Tempatation Island“ sarà ricordata come una delle più avvincenti e piena di colpi di scena.

L’ultimo è stato il bacio del fidanzato Simone alla tentatrice Rebecca. Sonia, fidanzata del personal trainer, dopo aver visto il video ha chiesto subito un falò di confronto, dove ha espresso tutta la sua delusione e la sua rabbia. Simone ha provato a giustificarsi ma senza riuscirci, infatti Sonia ha deciso di lasciarlo e uscire quindi dal programma senza di lui. A quanto si apprende però, Simone, una volta fuori dal programma, avrebbe cominciato a frequentare Rebecca, ma ecco cosa sappiamo.

Temptation Island, la nuova rivelazione sulla frequentazione tra Simone e Rebecca dopo il tradimento

Simone e Sonia si sono lasciati dopo che lui l’ha tradita con la single Rebecca. Secondo quanto segnalato dagli utenti all’esperta Deianira Marzano, una volta fuori dal programma il personal trainer e l’assistente di volo avrebbero cominciato a frequentarsi, visto che Simone è stato visto in stazione Tiburtina a Roma prendere un treno diretto a Torino, città in cui vive Rebecca. Vedremo se tra loro c’è davvero qualcosa oppure no.