Temptation Island, quale futuro per la versione invernale? Parla Mennoia

Temptation Island andrà in onda nei mesi prossimi in una inedita versione invernale. Mennoia: "Contenta che la rete lo abbia pensato"

L’edizione del 2023 di Temptation Island ha fatto incetta di ascolti. Forte di questo successo, la rete del Biscione ha premiato il reality condotto da Filippo Bisciglia con una versione invernale. A parlare del futuro del programma è Raffaella Mennoia che, in una intervista rilasciata al portale SuperGuidaTv, ha dichiarato: “Secondo me il programma piace tanto alla gente perché vogliono vedere se i ragazzi riescano a reggere delle tentazioni o se si lasciano”.

Temptation Island in versione invernale? Parla Raffaella Mennoia

Proseguendo nel parlare del pubblico del reality, ha spiegato: “Non è un programma prettamente femminile, lo vede l’adolescente di 13 anni come la signora anziana di 80 anni ma anche uomini”.

Raffaella Mennoia ha poi aggiunto in che modo potrebbe configurarsi una possibile edizione invernale di Temptation Island: “Ora puntiamo a Temptation Island con la speranza che vada bene come questa edizione. Sicuramente è un programma estivo, è come dire quando vado a mare e vado sempre in quello stabilimento”.

“Vanno fatti ragionamenti su come realizzare la versione invernale”

Non ultimo, l’autrice del programma ha spiegato che sul progetto verranno fatti molte riflessioni, anche se si è detta felice sulla valutazione che ha fatto la rete del Biscione: “Non so se sarà la stessa cosa, con quelle stesse persone, portarle da un’altra parte. Però sono contenta che la rete abbia pensato a questo, l’ho letto sui giornali, ma vanno fatti tanti ragionamenti su come realizzare questa edizione invernale. Ci penserò bene quando mi ufficializzeranno le date della messa in onda”.