Maria De Filippi: qual è il suo ruolo a Temptation Island?

Anche se non compare in video, Maria De Filippi è l’anima di Temptation Island. La conduttrice può contare sulla sua squadra di lavoro, ma non manca mai ai suoi compiti. Qual è il suo ruolo nel programma delle tentazioni? A svelarlo è stato Filippo Bisciglia.

Maria a Temptation Island: parla Filippo Bisciglia

Il conduttore di Temptation Island, intervistato dal settimanale Nuovo, ha dichiarato:

“Se dovessi scegliere tra le sue tante qualità vorrei saper ascoltare il prossimo come lei e avere la sua stessa genialità sul lavoro, soprattutto in fase di montaggio. I non addetti ai lavori non lo immaginano, ma il montaggio è fondamentale ai fini della resa migliore di una puntata. Anche in questo Maria non ha rivali”.

Temptation Island: Maria De Filippi star del montaggio

Stando a quanto raccontato da Filippo, Maria è sempre fondamentale, anche in fase di montaggio. E’ anche grazie a lei che le puntate vengono confezionate in modo impeccabile e riscuotono un grande successo. “È la numero uno perché sa ascoltare, riesce a far parlare le persone e non si mette mai in una posizione di superiorità rispetto agli altri”, ha concluso Bisciglia.