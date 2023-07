Maria De Filippi sarebbe stata avvistata a bordo di un’auto di lusso da lei utilizzata per fare compere durante il weekend.

Maria De Filippi: l’auto di lusso della conduttrice

La conduttrice Maria De Filippi è senza dubbio uno dei volti di punta Mediaset e non a caso in molti sono soliti chiamarla Queen Mary. La conduttrice in queste ore è stata avvistata a bordo di un’auto con cui sarebbe solita andare a fare compere e il cui valore sarebbe di ben 70mila euro. Si tratta di Audi Q7 bianca. L’auto in questione non sarebbe neanche l’unica posseduta dalla vedova di Maurizio Costanzo, che oltre a lavorare come conduttrice è anche autrice e produttrice tv.

Gli ultimi mesi sono stati particolarmente complessi per Maria De Filippi, che si è vista costretta a far fronte all’improvviso lutto dovuto alla scomparsa di suo marito Maurizio Costanzo. I due sono stati legati per moltissimi anni ed erano considerati una delle coppie più unite e longeve dello show business. A pochi giorni dalla scomparsa del marito Maria De Filippi ha ringraziato tutti coloro che le sono stati accanto durante il suo terribile lutto ma è ben presto tornata a svolgere i suoi numerosi impegni di lavoro.