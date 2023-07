Novità per la prima edizione Winter di Temptation Island. Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, Filippo Bisciglia è fuori. Al suo posto è stata scelta una donna, già presente a Mediaset da qualche anno.

Temptation Island Winter: Filippo Bisciglia è fuori

La stagione televisiva 2023/2024 di Canale 5 vedrà una grande novità: Temptation Island Winter. Si tratta della prima edizione invernale del programma delle tentazioni, che dalla sua nascita è sempre andato in scena d’estate. Nelle ultime ore è saltata fuori un’indiscrezione interessante. Sembra che Filippo Bisciglia sia stato messo in panchina: al suo posto ci dovrebbe essere una donna.

Chi condurrà Temptation Island Winter?

Secondo Dagospia, al posto di Bisciglia dovrebbe esserci una donna in forza a Mediaset da qualche anno. Stiamo parlando di Lorella Cuccarini. Così come fatto in passato, quando ha affidato la versione Vip di Temptation Island a Simona Ventura prima e ad Alessia Marcuzzi poi, Maria De Filippi starebbe pensando di mettere tutto nelle mani di un volto femminile.

Temptation Island Winter: Lorella Cuccarini si prepara al debutto

Se l’indiscrezione dovesse corrispondere a verità, Lorella Cuccarini si ritroverebbe a dover gestire contemporaneamente Amici e Temptation Island Winter. Non sarebbe un impegno eccessivo? Per il momento, è bene sottolinearlo, non ci sono conferme da parte dell’azienda della De Filippi, ovvero la Fascino.