Temptation Island non li ha separati del tutto? Un avvistamento fa sperare in un finale a sorpresa per Alessio e Sonia.

Sembrava tutto finito, ma a quanto pare le cose potrebbero essere cambiate. Alessio Loparco e Sonia Mattalia, ex protagonisti di Temptation Island, potrebbero aver riacceso la fiamma della passione. L’indiscrezione arriva da fonti vicine alla coppia e sta già facendo il giro del web.

Temptation Island, clamoroso retroscena tra Alessio Loparco e Sonia Mattalia: tra loro non è finita?

Tra i protagonisti più discussi di Temptation Island 2025, spiccano senza dubbio i due avvocati: Alessio Loparco, 38 anni, e Sonia Mattalia, 48. Sono stati i primi a lasciare il programma, ma non senza lasciare il segno: lui è stato al centro delle critiche per le sue dichiarazioni come “ti sposo per riconoscenza”, mentre lei è stata apprezzata per il sangue freddo con cui ha affrontato la crisi, restando serena nel villaggio mentre lui era isolato in hotel. Il vero colpo di scena, però, potrebbe arrivare lontano dai riflettori

Temptation Island, clamoroso retroscena tra Alessio Loparco e Sonia Mattalia: l’indiscrezione

Secondo quanto riportato dall’influencer ed esperta di gossip Deianira Marzano, Alessio sarebbe stato avvistato proprio sotto casa di Sonia, la stessa dove i due convivevano prima dell’ingresso nel reality. Riavvicinamento in corso o semplice visita per ritirare i propri effetti personali?

Oltre alla segnalazione di Marzano, a far crescere i sospetti ci ha pensato il racconto di alcune fan che hanno incontrato Alessio al mare. Il 38enne avrebbe pronunciato frasi ambigue sul suo futuro sentimentale, lasciando intendere che la situazione con Sonia potrebbe non essere del tutto chiusa. Al momento nessuno può dare conferme, complice il vincolo contrattuale che impedisce ai partecipanti di rilasciare dichiarazioni fino alla conclusione della messa in onda.

Infine, le ultime anticipazioni parlano di un possibile ritorno in scena della coppia nella puntata del 29 luglio: che si tratti di un confronto chiarificatore, di un epilogo inaspettato o di un nuovo inizio, lo scopriremo presto. Nel frattempo, l’ipotesi di un finale alternativo tiene tutti con il fiato sospeso.