Dopo l’uscita di scena da Temptation Island, sembrava che tra Valerio Ciaffaroni e la tentatrice Ary potesse nascere qualcosa di serio. I due, complici e sorridenti davanti alle telecamere, avevano lasciato intendere di voler continuare a frequentarsi anche lontano dal villaggio delle tentazioni. Ma a poche settimane dalla fine del programma, il gossip racconta tutt’altra storia.

Valerio e Ary, dal colpo di fulmine a Temptation Island ai sospetti di addio

Valerio e Sarah avevano preso parte a Temptation Island per verificare se la loro storia potesse continuare, dopo che lui aveva trovato sul telefono di lei messaggi compromettenti. La svolta è arrivata con l’ammissione di Sarah di averlo tradito, portando Valerio a vivere il programma senza freni. In quel contesto ha conosciuto Ary, tentatrice che lo ha conquistato per semplicità e passioni comuni. Dopo un bacio, lui ha chiesto un falò anticipato, mettendo fine alla relazione con Sarah in un confronto emozionante.

Un mese dopo, nello speciale con Filippo Bisciglia, la scelta di separarsi è stata confermata: Sarah ha scelto di dedicarsi a se stessa, mentre Valerio ha proseguito la conoscenza con Ary anche lontano dalle telecamere.

Temptation Island, retroscena bollenti: tra Valerio e Ary è già finita?

L’estate di Valerio Ciaffaroni, volto dell’ultima edizione di Temptation Island, si sta rivelando tutt’altro che tranquilla. Chi sperava in un futuro radioso per la sua relazione con la tentatrice Ary (Arianna Mercuri) potrebbe restare deluso: negli ultimi giorni sono emerse voci che mettono in dubbio la solidità del loro legame. Secondo quanto riportato dall’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, lo chef di Frascati sarebbe stato avvistato a Gallipoli, durante una serata in compagnia di Marco – altro protagonista del reality – insieme a una ragazza con cui avrebbe trascorso la notte.

Mentre il gossip su Valerio infiamma i social, anche Ary è finita al centro dell’attenzione, immortalata mano nella mano con un misterioso ragazzo in una nota discoteca romana. Il silenzio dei diretti interessati alimenta la curiosità del pubblico e lascia aperti numerosi interrogativi: tra i due c’è ancora qualcosa o la conoscenza nata sotto i riflettori si è già interrotta?

In attesa di un chiarimento ufficiale, il web si divide tra chi si dice deluso dal presunto tradimento e chi auspica un ritorno di fiamma con Sarah.