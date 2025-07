Alessia Pascarella e Lino Giuliano sono stati una delle coppie più amate e discusse della scorsa edizione di “Temptation Island”. Ecco che ora arriva la notizia che i due si sono definitivamente lasciati.

Temptation Island, rottura definitiva tra Lino e Alessia: parole durissime sui social

Non era finita bene l’avventura tra Lino e Alessia a “Temptation Island“, i due infatti si erano lasciati con un falò di confronto molto discusso.

Inaspettatamente però, una volta fuori, i due sono tornati insieme. La loro è stata una storia fatta di tira e molla, fino alla decisione definitiva di lasciarsi. E’ lo stesso Lino, sui social, ad annunciare la rottura: “ho deciso di chiudere la mia relazione, non perché sia facile, ma perché da troppo tempo sto sopportando una persona che è cambiata, che non mi dà più attenzioni, che mi manca di rispetto e che continua a sminuirmi come ha fatto anche durante il programma.” Lino ha anche detto che per cercare di salvare la relazione è andato da uno psicologo, al fine di capire se era lui il problema, ma si è reso conto che era l’unico a lottare.

Temptation Island, rottura definitiva tra Lino e Alessia: la replica di lei

Dopo le dure parole di Lino, non è tardata la replica di Alessia su Instagram: “la mia vita privata non è più social da un pezzo, ma vedo che c’è ancora chi vive di illusioni e teatrini. Mai stata mantenuta, ma avuto bisogno di nessuno per vivere la vita. Il silenzio l’ho scelto per rispetto, ma ora basta. Chi finge maturità, impara prima la verità. Perché la pazienza ha un limite e io l’ho quasi superato. Ho tante schifezze da pubblicare, ma mi vergogno io per prima. Il coraggio non mi manca, ma ora basta con questi teatrini.”