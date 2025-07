Temptation Island, Sonia e Simone davanti a Filippo: la verità choc dopo un mese

La scoperta della gravidanza ha colto Sonia e Simone di sorpresa, ma ha anche rappresentato per loro una svolta importante. Insieme alla notizia inattesa, la coppia è determinata a continuare il proprio cammino insieme, affrontando questa nuova sfida con entusiasmo e speranza. Al momento, non conoscono ancora il sesso del bambino, ma l’emozione e la felicità per questa nuova vita che stanno per accogliere li riempie di gioia e aspettative.