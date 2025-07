Sono loro i primi a tornare davanti alle telecamere per raccontare com’è cambiata la loro storia dopo il falò di confronto a Temptation Island: Valentina e Antonio inaugurano lo speciale “un mese dopo” seduti faccia a faccia con Filippo Bisciglia.

Temptation Island, l’amore trionfa tra Valentina e Antonio

Durante la sesta puntata andata in onda il 29 luglio, Valentina chiede un falò di confronto anticipato dopo aver visto alcuni video nel villaggio delle fidanzate in cui Antonio le rivolge parole ambigue sul suo coinvolgimento con la single Marta. Al falò, Antonio mantiene inizialmente la sua finzione, dichiarando di aver trovato una nuova persona nel villaggio e criticando il legame tra lei e il single Francesco. Poi, con la scusa di dover andare in bagno, lascia il campo visivo: Filippo mostra allora a Valentina un video in cui Antonio confessa di aver riscoperto l’amore per lei e di voler fare un passo importante nella loro relazione. La scena culmina nel momento clou: sullo sfondo dei fuochi d’artificio appare la scritta “Me vuò spusà?”, e Antonio, inginocchiatosi, le chiede di sposarlo. Valentina accetta tra le lacrime, tra abbracci e baci tra i due, suggellando il loro rinnovato impegno.

Temptation Island, un mese dopo: Valentina sorprende Antonio con un gesto inaspettato

La coppia, che aveva fatto molto discutere durante il percorso nel villaggio, sembra più affiatata che mai. Ma a sorprendere davvero tutti è stato il gesto inaspettato di Valentina: la ragazza ha deciso di tatuarsi il nome del fidanzato, Antonio, un segno permanente per dimostrare quanto crede nel loro amore ritrovato.