Temptation Island, Sonia Mattalia cambia look: è irriconoscibile

Per tutta l’estate i social hanno giocato con l’idea di una Sonia Mattalia completamente diversa: bionda, mora, liscia, riccia, con frangia o con tagli ultra moderni. Un divertimento collettivo nato attorno a un personaggio riconoscibile anche da chi ha seguito solo di sfuggita Temptation Island. La sua celebre “cofana” anni ’80 e il rosso acceso sono diventati una sorta di icona pop, tanto da alimentare meme, fotomontaggi e ritocchi digitali, diventati poi virali.

Nessuno però immaginava che quel gioco potesse preludere a un vero e proprio restyling.

Sonia Mattalia e la domanda: cambia davvero look?

La svolta è arrivata quando l’hair-stylist Jonathan Total Look – noto sui social per trasformazioni radicali e stile diretto – ha deciso di contattare personalmente Sonia. Una scelta nata, come lui stesso ha raccontato, da un’ammirazione maturata proprio guardandola in TV. Secondo l’hair-stylist, dietro l’aspetto “fuori dal tempo” mostrato a Temptation Island si nascondeva una sensibilità profonda e un’eleganza naturale, che meritavano di emergere con una nuova immagine.

Nel presentare il progetto, Jonathan è stato molto chiaro: aveva notato in Sonia una bellezza autentica e una raffinatezza rara, tali da immaginare per lei un cambio look totale, che sapesse però mantenere quella sua peculiare indole. Taglio, colore, make-up, persino un abito scelto da lui: tutto studiato per valorizzarla senza snaturare la sua personalità. Da quel colpo di fulmine professionale è nata la decisione di scriverle, convinto che tra mille messaggi non avrebbe mai ricevuto risposta. Invece Sonia ha risposto subito, accettando il “viaggio sul treno della bellezza” proposto dallo stylist.

Dal sogno alla realtà: il nuovo look di Sonia

L’incontro c’è stato, la trasformazione anche. E la foto pubblicata al termine della masterclass anti-age di Jonathan Total Look ha mostrato la nuova Sonia: niente più cofana, nessuna traccia del rosso acceso, ma un’immagine più moderna e armoniosa, sobria ed elegante. Un risultato che ha colpito anche l’hair-stylist, che ha parlato di “successone” e di un risultato capace di restituire tutto il potenziale che aveva intravisto fin dall’inizio.

Sonia di Temptation Island cambia look: il web applaude

Il percorso, raccontato passo dopo passo sui social, ha trasformato il restyling in una piccola storia contemporanea: dalla viralità dei meme alla rinascita estetica, Sonia è diventata la protagonista della sua piccola fiaba personale.