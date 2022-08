Un incidente ha spezzato i sogni di Simone De Luigi. Il 18enne è morto dopo una notte in ospedale.

Lutto nel mondo del tennis giovanile: è morto Simone de Luigi. San Marino piange il suo pupillo già forte di due partecipazioni alla Coppa Davis, l’ultima quattro settimane fa in Azerbaijan.

Tennis, morto il 18enne Simone De Luigi: San Marino piange il giovane talento

Un bilancio tragico quello dell’incidente a Rimini. Si apprende dal Corriere della Sera che De Luigi, con a bordo anche una ragazza di 16 anni, si è schiantato con la sua Benelli 125 contro una Mini Cooper nella città Romagnola. La 16enne ha subito l‘amputazione del piede nell’impatto con la vettura ed ora è in prognosi riservata. Per il talento del tennis sammarinese nulla da fare, è deceduto nella notte tra il 21 e il 22 agosto 2022 presso l’ospdeale Bufalini di Cesena.

Il messaggio della Federazione Sammarinese Tennis

Oltre alla famiglia e agli amici del 18enne, tutta la Nazione di San Marino è sotto choc e a lutto per l’enorme perdita. Al di là del talento tennistico di Simone De Luigi, il ragazzo era conosciuto per essere una persona solare, buona e simpatica. A ricordarlo è la Federazione Sammarinese Tennis (FST), che ha scritto in una nota: “La giovane promessa del tennis biancazzurro, 18 anni compiuti meno di tre settimane fa, aveva fatto parte della Nazionale sammarinese in due edizioni di Coppa Davis.

Un ragazzo solare ed educato, capace di entrare nel cuore delle persone. Un allievo e un amico che mancherà tremendamente a tutti“.