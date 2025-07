Per la prima volta nella storia oggi, lunedì 7 luglio 2025, saranno tre gli italiani in campo per gli ottavi di finale di Wimbledon.

Tennis, tre italiani agli ottavi di finale di Wimbledon: Sinner, Cobolli, Sonego

Lunedì che passerà alla storia, non era infatti mai capitato di vedere agli ottavi di finale del torneo di tennis più antico del mondo, ovvero Wimbledon, tre tennisti italiani. Stiamo ovviamente parlando del numero uno, Jannik Sinner e di Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego. Oggi i nostri tre connazionali cercheranno di raggiungere i quarti di finale ma, con chi dovranno giocare? Ecco il programma.

L’obiettivo è quello di approdare agli ottavi di finale, di quello che è considerato il torneo di tennis più antico del mondo, ovvero il torneo di Wimbledon. Tre sono i tennisti italiani in campo oggi, lunedì 7 luglio 2025. Iniziamo con il numero uno al mondo, Jannik Sinner, che sfiderà Grigor Dimitrov, Flavio Cobolli invece dovrà vedersela con Marin Cilic, mentre Lorenzo Sonego con Ben Shelton. Altra sfida imperdibile quella tra Novak Djokovic e Alex De Minuar.