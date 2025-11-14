Tensione tra Della Maddalena e Makhachev: Dana White Interviene per Separarli

La tensione e la rivalità raggiungono livelli elevati in preparazione dell'attesissimo incontro tra Della Maddalena e Makhachev.

Il mondo delle mixed martial arts attende con trepidazione l’incontro tra Jack Della Maddalena e Islam Makhachev, in programma questo fine settimana al Madison Square Garden di New York. La tensione tra i due combattenti è evidente, tanto che il presidente della UFC, Dana White, ha dovuto intervenire per separare i due durante un faccia a faccia, evitando così che la situazione degenerasse.

Della Maddalena, attuale campione dei pesi welter, difende il titolo per la prima volta dopo aver conquistato la cintura in seguito alla vittoria su Belal Muhammad. L’australiano, con un record di 18 vittorie e 2 sconfitte, è inarrestabile nella UFC, vantando una striscia vincente di 18 combattimenti.

I fatti

Islam Makhachev, di 34 anni, presenta un impressionante curriculum di 27 vittorie e una sola sconfitta. Riconosciuto tra i migliori combattenti pound-for-pound, ha lasciato il suo titolo nei pesi leggeri per affrontare una nuova sfida nella categoria welter. Entrambi i lottatori si avvicinano all’incontro con una determinazione invidiabile.

Le dichiarazioni prima del match

Durante la conferenza stampa di giovedì, Della Maddalena ha mostrato una calma inaspettata nonostante le fischiate del pubblico, che ha dimostrato di favorire Makhachev. “Sono in questo sport per affrontare grandi sfide. Non vedo l’ora di affrontare questa sfida,” ha dichiarato, promettendo di riportare il titolo in Australia. “Sconfiggere Islam sarebbe un grande traguardo e mi aiuterebbe a guadagnare rispetto nella lista pound-for-pound.”

Makhachev ha risposto con sicurezza, affermando di voler consolidare il suo dominio contro i combattenti australiani, avendo un record di 3-0 contro di loro. “Mi piace l’Australia e voglio fare 4-0,” ha affermato, mostrando la sua intenzione di continuare la striscia vincente.

Le abilità dei due combattenti

L’incontro si preannuncia avvincente, non solo per l’importanza del titolo in palio, ma anche per le diverse abilità che i due atleti porteranno sul ring. Della Maddalena è noto per il suo stile di boxe raffinato, mentre Makhachev è celebre per la sua potente tecnica di lotta a terra. Questa diversità di stili aggiunge ulteriore interesse all’incontro.

Preparazione e strategia

Entrambi i combattenti si sono preparati ad affrontare qualsiasi situazione. Della Maddalena ha dichiarato che sarà in grado di difendersi dai tentativi di takedown di Makhachev: “Posso farlo per tutti i 25 minuti,” ha affermato, mostrando una certa dose di umorismo. La sua performance contro Muhammad ha dimostrato che può resistere a pressioni elevate, un fattore cruciale nel match.

Con il pubblico diviso tra i due atleti, l’atmosfera al Madison Square Garden sarà elettrica. I fan attendono di vedere se Della Maddalena manterrà la sua imbattibilità nella UFC oppure se Makhachev continuerà la sua ascesa nel mondo delle arti marziali miste.