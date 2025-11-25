Tensioni in Commissione Giustizia sul DDL Consenso e Violenza Sessuale: Cosa Cambierà?

Recentemente, la Commissione Giustizia del Senato ha vissuto un momento di grande tensione durante la discussione del disegno di legge (ddl) sulla violenza sessuale, già approvato alla Camera. Le opposizioni, dopo aver abbandonato i lavori, hanno richiesto la sospensione del ddl, innescando un acceso confronto politico.

Il ddl sul consenso e le reazioni delle opposizioni

Il provvedimento in discussione introduce una modifica cruciale, definendo il consenso femminile come un elemento fondamentale nel contesto delle violenze sessuali. Questa iniziativa è emersa da un accordo bipartisan tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein. Tuttavia, l’entusiasmo iniziale è stato frenato da una richiesta della Lega, che ha chiesto ulteriori approfondimenti sul testo.

La protesta delle opposizioni

In seguito a questa richiesta, Fratelli d’Italia e Forza Italia si sono uniti alla Lega, chiedendo nuove audizioni e un esame più dettagliato del ddl. Le opposizioni avevano proposto, in una riunione pre-assembleare, di portare il disegno di legge direttamente in Aula per il voto, coincidente con la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, aveva espresso disponibilità a questa proposta, ma la situazione è rapidamente degenerata.

Il caos in Commissione Giustizia

Il clima teso è emerso palesemente durante la seduta pomeridiana, sotto la presidenza di Giulia Bongiorno. Le opposizioni, convinte che la maggioranza stesse compromettendo la legge, hanno deciso di abbandonare la commissione come forma di protesta. Questo gesto ha messo in evidenza le divisioni politiche e la fragilità degli accordi raggiunti.

Le dichiarazioni dei leader politici

Elly Schlein, segretaria del PD, ha commentato l’accaduto, sottolineando l’importanza di rispettare gli accordi, avvertendo che sarebbe inaccettabile una crisi politica a scapito delle donne. In un contesto di crescente tensione, Schlein ha chiesto a Meloni di garantire che gli impegni presi venissero mantenuti.

Il futuro del ddl e le prospettive legislative

La presidente Bongiorno ha confermato l’intenzione di proseguire con il ddl, assicurando che il provvedimento continuerà il suo iter legislativo nonostante le difficoltà. Ha inoltre riconosciuto l’importanza di migliorare il testo, ma ha avvertito che il processo richiederà tempo e attenzione, specialmente per garantire che le audizioni avvengano in modo efficace.

Il ddl, come approvato alla Camera, prevede pene di carcere da sei a dodici anni per chi commette atti sessuali senza il consenso libero e attuale. Questo aspetto è stato oggetto di dibattito, suscitando interrogativi sulla sua applicazione pratica e sull’efficacia delle misure proposte.

In un clima di crescente preoccupazione, le opposizioni continuano a monitorare l’andamento del ddl, mentre la maggioranza cerca di trovare un equilibrio tra le richieste di approfondimento e l’urgenza di approvare una legge fondamentale per la tutela delle donne. La situazione attuale rappresenta un banco di prova per la capacità delle forze politiche di collaborare su temi di rilevanza sociale, come la violenza di genere.