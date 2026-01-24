Tensioni Ucraina-Russia: Colloqui ad Abu Dhabi senza risultati tangibili

Le trattative tra Ucraina e Russia, facilitate dagli Stati Uniti, si sono concluse senza un accordo, nonostante le parti abbiano espresso la volontà di continuare il dialogo. Questo avviene in un contesto di crescente tensione, poiché i bombardamenti russi hanno interrotto l’elettricità per circa 1,2 milioni di persone in Ucraina, già colpite da temperature estremamente basse.

Il quadro delle negoziazioni

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelenskyy, ha comunicato tramite i social media che i colloqui si sono concentrati su parametri per porre fine al conflitto e sulle condizioni di sicurezza necessarie per garantire una pace duratura. Zelenskyy ha anche accennato alla possibilità di ulteriori incontri già la prossima settimana, segnale di un’apertura al dialogo.

Partecipanti e dinamiche delle trattative

Durante questi incontri, erano presenti il capo negoziatore ucraino, Rustem Umerov, e il capo dell’intelligence militare, Kyrylo Budanov, insieme a rappresentanti dell’intelligence e dell’esercito russi. Anche delegati statunitensi, come Steve Witkoff e Jared Kushner, hanno preso parte ai colloqui. Un comunicato del governo degli Emirati Arabi Uniti ha descritto le discussioni come “costruttive e positive”, affrontando aspetti chiave del piano di pace degli Stati Uniti.

Le difficoltà sul campo

Tuttavia, le tensioni rimangono elevate. Prima dell’inizio dei colloqui, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha ribadito l’importanza per la Russia di ottenere il ritiro dell’Ucraina dalle aree orientali del Donbas, un territorio chiave per l’industria ucraina. Attualmente, la Russia controlla l’intera regione di Luhansk e cerca di ottenere il controllo totale di Donetsk, dove l’Ucraina mantiene il 20% del territorio.

Attacchi durante le negoziazioni

In un contesto di particolare cinismo, mentre si svolgevano i colloqui, le forze russe hanno lanciato attacchi aerei sulla rete elettrica ucraina, privando di energia oltre 1,2 milioni di persone. Il vice primo ministro ucraino, Oleksii Kuleba, ha denunciato queste azioni come brutali, sottolineando che i bombardamenti hanno colpito non solo i civili, ma anche il processo di negoziazione in corso.

Il presidente Zelenskyy ha commentato su Twitter, evidenziando l’importanza di un monitoraggio statunitense per garantire un processo di pace genuino. Le accuse di Andrii Sybiha, ministro degli Esteri ucraino, hanno sottolineato la natura cinica dell’attacco, affermando che “Putin deve affrontare la giustizia” piuttosto che sedere a un tavolo di pace.

Prospettive future

Questa situazione mette in evidenza la complessità delle trattative di pace. Una parlamentare dell’opposizione ucraina, Kira Rudik, ha dichiarato che gli attacchi russi durante i colloqui non sono stati una coincidenza, suggerendo che il presidente russo stia seguendo una strategia consolidata di intimidazione. La necessità di un cessate il fuoco prima di qualsiasi reale discussione è diventata evidente, e rimane una condizione fondamentale per avanzare nel dialogo.

Le trattative proseguono, mentre i conflitti sul campo complicano ulteriormente il percorso verso una soluzione pacifica. Le speranze di un accordo duraturo dipendono dalla volontà delle parti di impegnarsi in modo costruttivo e di rispettare le necessità umanitarie della popolazione colpita dalla guerra.