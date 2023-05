Drammatica lite domestica a Tremezzina, nel Comasco, dove un uomo ha tentato di uccidere la compagna con un’ascia. Il soggetto è stato arrestato: si indaga sul movente dell’aggressione.

Tenta di uccidere la compagna con un’ascia durante una lite: arrestato un uomo di 47 anni

Mauro Giudici, 47 anni, è finito in manette con l’accusa di tentato omicidio, lesioni personali e maltrattamenti in famiglia. L’uomo, nella notte tra sabato 20 e domenica 21 maggio, pare abbia impugnato un’ascia e si sia scagliato contro la compagna, una donna di 49 anni che risiede a Seveso. La vittima è stata colpita più volte: nonostante le ferite riportate, fortunatamente non è in pericolo di vita.

Il 47enne, che vive da tempo a Tremezzina, in provincia di Como, è stato trasferito nel carcere di via Bassone dopo l’arresto. Intanto, la Procura sta indagando al fine di determinare con chiarezza l’esatta dinamica dei fatti e il movente che ha portato alla brutale aggressione.

Si indaga sul movente della tragedia

Sulla base delle ricostruzioni sinora effettuate, sembrerebbe che Giudici e la compagna stessero litigando quando si è consumata l’aggressione. All’arrivo dei soccorritori, inoltre, pare che l’uomo sia stato trovato sotto l’effetto di alcol.

La donna, che ha riportato ferite al volto e in altre parti del corpo, è riuscita a sfuggire alla furia del compagno, riversandosi in strada ricoperta di sangue. Nel vederla in un simile stato e nell’udire le urla della vittima, i vicini hanno prontamente contattato i sanitari del 118 e i carabinieri di Menaggio, intorno alle tre di notte.

All’arrivo dei carabinieri presso l’abitazione di Giudici, l’aggressore era ancora in possesso dell’ascia. Mentre il 47enne è stato arrestato, la compagna è stata portata all’ospedale Sant’Anna. È stato rivelato che la donna ha riportato diverse lesioni al volto, inclusa una frattura al naso, e altre ferite che lasciano supporre che sia stata colpita con il manico di legno dell’ascia e non con la lama. L’arma, intanto, è stata posta sotto sequestro in attesa di verifiche.