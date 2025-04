Chiara Iuliano denuncia tentata violenza sessuale a Dolo

Un episodio drammatico

Chiara Iuliano, assessore ai Servizi Sociali e alle Pari Opportunità di Dolo, ha recentemente condiviso un’esperienza traumatica sui social media, denunciando un tentativo di violenza sessuale. L’episodio, avvenuto in pieno giorno e in un contesto che la donna considerava sicuro, ha scosso non solo la comunità locale, ma ha anche sollevato interrogativi più ampi sulla sicurezza delle donne nella società contemporanea.

La testimonianza di una vittima

Nel suo post su Facebook, Iuliano ha descritto la situazione in cui si trovava: “Ero in una situazione per me di routine, era giorno, stavo lavorando, il sole splendeva”. Tuttavia, in pochi istanti, la tranquillità si è trasformata in paura. L’assessore ha raccontato di essere riuscita a chiudersi in macchina e a fuggire, nonostante i tentativi dell’aggressore di impedirle di scappare. “Sono stata fortunata”, ha dichiarato, evidenziando l’importanza di rimanere vigili e pronti a reagire in situazioni di pericolo.

La reazione della comunità

Dopo aver denunciato l’accaduto ai carabinieri, l’uomo, già denunciato per stalking, è stato arrestato. La reazione della comunità è stata immediata, con molti che hanno espresso solidarietà verso Iuliano. Tuttavia, la donna ha anche voluto affrontare il tema delle frasi minimizzanti che spesso accompagnano queste esperienze. “Dai su, non è successo niente”, ha riportato, sottolineando come tali affermazioni possano ferire e sminuire la gravità della situazione. “Non è più tollerabile”, ha affermato, invitando tutti a riflettere sulle parole che usano.

Un appello alla consapevolezza

La testimonianza di Chiara Iuliano non è solo un racconto personale, ma un appello alla società affinché si prenda coscienza della violenza di genere. “Uomini sappiate che abbiamo paura”, ha esclamato, evidenziando come la paura di essere vittime di violenza sia una costante nella vita di molte donne. La sua storia è un invito a non sottovalutare mai le esperienze altrui e a combattere contro la cultura della minimizzazione. “È successo tanto, sta continuando a succedere tantissimo, aprite gli occhi”, ha concluso, esortando tutti a prendere parte a questa battaglia per la sicurezza e il rispetto delle donne.