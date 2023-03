Terni, Martina morta a 23 anni in un incidente

Martina Medori aveva soltanto 23 anni: è morta a causa di un tragico incidente. La ragazza ha perso la vita, più precisamente, durante uno schianto avvenuto sulla statale 79 bis Terni-Rieti fra la galleria Tescino e lo svincolo Valnerina che conduce sull’omonima statale, nella prima serata di venerdì. Nel sinistro è stato coinvolto anche un uomo di 78 anni, che risulta essere in gravi condizioni. Le autovetture coinvolte nell’incidente sono state una Hyundai i10 e una Jaguar. Martina era alla guida del primo veicolo; è morta sul colpo. Il 78enne sopravvissuto è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Santa Maria”.

Chi era Martina, la ragazza morta nell’incidente

Come informa Umbria On, Martina lavorava come operatrice sociale dell’azienda ospedaliera di Terni. Viveva assieme ai suoi famigliari in via Trevi. La ragazza lascia i genitori e una sorella. La notizia della morte di Martina Medori ha destato profondo dolore tra amici e conoscenti.

Le condizioni dell’uomo rimasto ferito

L’ospedale di Terni ha rilasciato alcuni aggiornamenti sulle condizioni dell’anziano rimasto ferito nell’incidente. L’uomo è attualmente in osservazione al pronto soccorso: ha riportato una frattura allo sterno. Le sue condizioni sembrano essere migliorate: il suo caso, da codice rosso, è passato a codice azzurro. Al momento non è in pericolo di vita.