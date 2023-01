Questa mattina, domenica 22 gennaio 2023, alle ore 9.38, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 a Cesenatico, ad una profondità di 19 km.

Terremoto a Cesenatico: scossa di magnitudo 3.5

Oggi, domenica 22 gennaio 2023, alle ore 9.38, è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.5. La scossa si è verificata a Cesenatico, in Emilia Romagna, ad una profondità di 19 km. Secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 3.5 è classificato come terremoto “molto leggero”, che viene spesso avvertito dalle persone ma difficilmente causa dei danni. Infatti, per il momento non ci sono state segnalazioni per eventuali danni a cose o persone.