Intorno alle 19:40 di giovedì 7 settembre, una forte scossa di terremoto ha fatto tremare la terra a Napoli. Subito dopo aver avvertito il sisma, si sono moltiplicate le segnalazioni sui social media.

Terremoto in provincia di Napoli, scossa avvertita in tutta la città

Stando a quanto riferito da TgR Campania, pare che la scossa abbia avuto una magnitudo stimata intorno a 3.6 mentre l’epicentro del fenomeno sismico sarebbe stato individuato nella zona degli Astroni.

Il terremoto è stato avvertito in tutta la provincia di Napoli, come dimostrano le decine e decine di segnalazioni postate sui social media e, soprattutto, su X (ex Twitter). Stando alle segnalazioni, i quartieri partenopei in cui la terra ha tremato in modo più sensibile sembrano essere quelli dell’area occidentale e quelli collinari come Fuorigrotta, Agnano e il Vomero.

In considerazione dei tanti messaggi apparsi sul web, è possibile ipotizzare che il sisma abbia avuto un ipocentro alquanto superficiale.

Il comunicato della Protezione civile: sciame sismico e terremoto di magnitudo 3.8

In considerazione di quanto riverito dalla Protezione civile tramite un comunicato stampa ufficiale, l’Istituto di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ha registrato uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei a partire dalle ore 19:45. L’evento maggiore ha avuto magnitudo 3.8.

A seguito del fenomeno sismico, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile ha contattato le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile.

Le segnalazioni sui social

Tra le tante segnalazioni condivise a mezzo social, figura anche il post del conduttore Marco Liorni. “Terremoto a Napoli”, ha scritto il noto volto del piccolo schermo. “Eravamo in registrazione di Reazione a Catena. Tutti hanno mantenuto la calma”, ha concluso.

#Terremoto a Napoli. Eravamo in registrazione di Reazione a Catena. Tutti hanno mantenuto la calma. — marco liorni (@marcoliorni) September 7, 2023

Con il trascorrere dei minuti, intanto, i post dei napoletani che raccontano di aver avvertito il terremoto si moltiplicano a ritmo serrato. “Solfatara, non fare scherzi!”, ha scritto qualcuno. Altri, invece, hanno condiviso messaggi come “Terremoto in provincia di Napoli: la scossa si è sentita benissimo, circa 10” minuti di ballo. Speriamo bene”, “Consigli per stanotte: zainetto pronto, scarpe vicino al letto e pronti a scappare”, “La scossa di stasera è stato qualcosa di terrificante”, “Che paura”, “Per precauzione ho messo il guinzaglio al cane, pronti per la fuga” o, ancora, “Ho abitato per anni a Pozzuoli, ora abito a Napoli ma una scossa così forte e lunga non l’avevo mai sentita”.

A fronte delle numerose segnalazioni, non sono stati rilevati danni in zona.