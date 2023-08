Una violenta scossa di terremoto è stata avvertita nella notte tra ieri mercoledì 2 e oggi giovedì 3 Agosto, a Sud di Panama. Il sisma ha avuto epicentro in mare e ha avuto una potenza di 5.8 sulla scala Richter.

Panama, violenta scossa di terremoto a Sud del Paese

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) e il servizio di monitoraggio geologico Usa (Usgs) hanno registrato una nuova scossa di terremoto di magnitudo 5.8 a largo delle coste di Panama, a Sud dell’isola. Il sisma si è verificato alle 03:25 ora italiana di oggi, quando a Panama erano le 19:25 del 2 Agosto. L’epicentro del terremoto è stato individuato in mare e il suo ipocentro a 9 chilometri di profondità. Secondo quanto si apprende non ci sarebbero stati danni a persone o cose.

Panama, una zona sisimica

Nel frattempo, l’Unità nazionale per la gestione del rischio di catastrofi ha escluso che ci sia la possibilità di un’allerta tsunami nel Paese. Va ricordato che Panama è una zona sismica e che spesso terremoti di forte entità, come quello avvertito la scorsa notte, colpiscono in Paese partendo da un epicentro in mare trascinando con sè il rischio di uno tsunami.