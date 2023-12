Una scossa di magnitudo 6.1 ha interessato le isole Tonga: non si sono registrati morti o feriti

Nel corso della mattinata di ieri, intorno alle 7 ora italiana, è stato registrato un terremoto che ha interessato le isole Tonga. La scossa di magnitudo 6.1 si è verificata nel nord dell’arcipelago.

Isole Tonga, scossa di terremoto magnitudo 6.1: i dettagli

Una scossa di magnitudo 6.1 ha interessato nella giornata di ieri le isole Tonga, nell’Oceano Pacifico. Il terremoto si è verificatoalle 7:54, ora italiana, nel nord dell’arcipelago a 238.4 chilometri di profondità. Per il momento non ci sono notizie di eventuali allarmi tsunami o di danni a cose o persone. La scossa ha colpito nei pressi della città di Neiafu, il più importante centro abitato del nord dell’arcipelago di Tonga. A dare per primo la notizia è stato il Centro Comune di Ricerca, Commissione Europea (GDACS).

Terremoto a Tonga: i precedenti

Ricordiamo che la zona in questione è particolarmente avvezza a pericolosi movimenti della terra: solo qualche mese fa, infatti, diversi altri terremoti avevano colpito l’Oceno Pacifico e l’isola di Tonga. Il 10 Maggio, per esempio, una scossa di magnitudo 7.4 aveva interessato proprio la zona di Neiafu.