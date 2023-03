Terremoto al confine tra Francia e Svizzera: paura nell’area colpita dal sisma

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 ha fatto tremare la terra al confine tra la Francia e la Svizzera, disseminando il panico tra i cittadini che risiedono nella zona in cui è stato localizzato l’epicentro del sisma.

Terremoto al confine tra Francia e Svizzera

Nel pomeriggio di mercoledì 22 marzo, alle 14:50:33 UTC, corrispondenti alle 15:50:33 ora italiana, la Sala Sismica INGV di Roma dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha registrata una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 in prossimità del confine tra la Francia e la Svizzera.

La scossa, secondo quanto segnalato dall’INGV, ha avuto un ipocentro di 13 chilometri. Le coordinate dell’epicentro corrispondono a 47.4780 di latitudine e 6.8530 di longitudine. Il sisma è stato localizzato sul versante della catena montuosa del Giura. Particolarmente colpita è stata la cittadina francese di Belfort, a pochi chilometri dal confine.

Paura nell’area colpita dal sisma: segnalazioni

Data la scarsa profondità del terremoto, la scossa è stata nettamente avvertita dai cittadini che risiedono in prossimità dell’epicentro. Un cittadino residente a valle dei monti Vosgi, ad esempio, ha scritto su Twitter che il fenomeno sismico “ha fatto tremare la mia biblioteca e il mio ufficio”.

Il Servizio sismologico svizzero, invece, ha riferito che il terremoto è stato “ampiamente avvertito” nella città di Porrentruy.

Al momento, le autorità non hanno segnalato l’esistenza di danni a cose o persone né in territorio francese né in quello svizzero. Intanto, per quanto riguarda il fenomeno, è stato sottolineato che il verificarsi di scosse non rappresenta un caso raro al confine tra i due Paesi. A settembre 2022, ad esempio, è stato registrato un sisma di magnitudo 4.8 che non ha provocato danni significativi. Volgendo lo sguardo al passato, tuttavia, gli storici hanno ricordato che nel 1356, un terremoto di magnitudo 6.6 ha distrutto la città di Basilea, generando danni considerevoli nella regione.