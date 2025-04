Un evento sismico significativo

Un terremoto di magnitudo 3.6 ha colpito il territorio di Spoleto, suscitando preoccupazione tra i residenti. Secondo le rilevazioni dell’Istituto nazionale di geofisica, l’epicentro è stato localizzato a circa cinque chilometri dalla città umbra, a una profondità di 7,4 chilometri. Questo evento sismico, sebbene non di grande intensità, è stato avvertito da diverse persone nelle aree circostanti, inclusa Foligno.

Impatto sulla popolazione locale

La scossa è stata percepita in modo variabile dai cittadini. Alcuni hanno descritto la sensazione come un leggero tremore, mentre altri hanno riferito di aver avvertito un movimento più marcato. Nonostante il momento di apprensione, fortunatamente non sono stati segnalati danni a strutture o persone. Questo è un aspetto positivo, considerando che eventi sismici di questa natura possono talvolta causare panico e disagi.

La risposta delle autorità

Le autorità locali hanno immediatamente attivato i protocolli di sicurezza per monitorare la situazione. Gli esperti hanno rassicurato la popolazione, sottolineando che scosse di questa magnitudo sono comuni nella regione e che il territorio è ben preparato per affrontare eventuali emergenze. Tuttavia, è sempre consigliabile mantenere la calma e seguire le indicazioni delle autorità competenti in caso di eventi sismici.