Terremoto di magnitudo 6.6 in Argentina: la zona interessata

Momenti difficili in Argentina che intorno alle 23.03 ore locali è stato interessato da un sisma di magnitudo 6.6.

Stando a quanto emerge dal report di INGV, la zona colpita è Santiago del Estero. Il terremoto è stato localizzato dalla sala sismica INGV di Roma.

Il terremoto è stato localizzato nelle seguenti coordinate geografiche: -26.7150 (latitudine) e -63.2130 (longitudine). Da segnalare che si tratta di un sisma della profondità di 596 km. Il ricercatore di sismologia storica di SSA (Seism0logical Society of America), José Ribeiro ha segnalato in un post pubblicato su Twitter che il terremoto è stato avvertito in aree quali Tacna (Perù), Assuncion e Santiago del Cile. Non si segnalano dati a cose e/o a persone.

Just 50 minutes ago, M6.8 deep (depth=592 km) #earthquake below Santiago del Estero, Argentina. It was felt as far as Tacna (Peru), Santiago de Chile and Assuncion.https://t.co/MUTOdwbTYx

This kind of EQs is also common in the state of Acre (Brazil).https://t.co/3hz7DUDzZr pic.twitter.com/eztdHPqUhe

— José R. Ribeiro (@JoseRodRibeiro) January 20, 2023