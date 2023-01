La terra trema ancora in Indonesia: terremoto di magnitudo 6.1 a Sulawesi, con il forte sisma che è stato registrato con epicentro a 65 chilometri da Gorontalo con ipocentro marino.

A dare menzione dell’ennesimo evento tellurico è stato l’Istituto geologico degli Stati Uniti (Usgs) che ne ha rilevato la manifestazione nella sua sala operativa sul versante Pacifico. Alle il terremoto è stato di magnitudo 6.1 è stato registrato al largo dell’isola indonesiana di Sulawesi.

Indonesia: terremoto di magnitudo 6.1

Secondo l’Istituto geologico degli Stati Uniti quel terremoto ha avuto epicentro a 65 chilometri a sud-est di Gorontalo, nell’isola di Sulawesi.

Il suo ipocentro invece è stato in mare a 147chilometri di profondità. Al momento non vi sono notizie di danni a persone o cose e non è stata diramata l’allerta tsunami e sui social molti cittadini hanno segnalato di aver distintamente avvertito la scossa. Scossa è stata avvertita in diverse zone delle province di Gorontalo, Nord Sulawesi, Nord Maluku e Sulawesi centrale.

Allarme tsunami e segnalazioni social

La polizia e le forze di emergenza stanno effettuando sopralluoghi e sono in preallarme per il possibile contrordine sul pericolo tsunami e per le procedure eventuali di evacuazione costiera.

L’Indonesia è stata colpita da due terremoti molto forti solo negli ultimi 10 giorni, l’ultimo, di magnitudo 7.7, c’era stato il 9 gennaio.