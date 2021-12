Terremoto in Grecia di magnitudo 5.1: epicentro a 24 km da Citera

L'INGV ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 5.1 a pochi km dall'isola greca di Citera: i dettagli dell'evento sismico.

Paura in Grecia, dove all’alba di sabato 18 dicembre 2021 si è verificata una violenta scossa di terremoto di magnitudo 5.1 è a 24 chilometri a sudest dell’isola ionica di Citera. L’ipocentro si trova a 55 chilometri di profondità e al momento non si hanno notizie di vittime o danni.

Terremoto a Citera

Secondo i dati riportati dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sommovimento ha avuto luogo alle seguenti coordinate geografiche: latitudine 36.135 e longitudine 23.052. L’epicentro è stato localizzato in mare a pochissime miglia dalla terraferma, il che fa presumere che i cittadini residenti sull’isola abbiano concretamente avvertito la scossa che, secondo la scala Richter, è classificata come “moderata” e descritta come una calamità che “può causare gravi danni strutturali agli edifici costruiti male in zone circoscritte e danni minori agli edifici costruiti con moderni criteri antisismici“.