Terremoto in Indonesia: scossa di magnitudo 7.1 a Sapeken

Erano circa le ore 22 (ora italiana) della serata di ieri, lunedì 28 agosto, quando ad un tratto l’Indonesia è stata colpita da un forte terremoto. La scossa registrata dai sismografi era di magnitudo 7.1 sulla scala Richter e ha avuto epicentro nella zona di Sapeken. Come sappiamo, l’Indonesia è zona sismica e l’area in questione non è nuova a scosse di tale entità.

Indonesia, terremoto di magnitudo 7.1

Il Servizio geologico degli Stati Uniti ha fatto sapere che, nella serata di ieri, un forte terremoto ha colpito l’Indonesia nella zona di Sapeken. Secondo gli esperti, la scossa è stata di magnitudo 7.1 e ha avuto il suo ipocentro stimato a una profondità di circa 515.8 chilometri sotto il livello del mare. Tanta paura per i residenti, che hanno immediatamente sentito la scossa, ma fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze.

I terremoti indonesian: i precedenti

L’Indonesia, come è noto, è una zona particolarmente attiva dal punto di vista sismico e fenomeni anche di tale entità – scosse descritte dagli esperti come ‘molto intense‘ – non sono certo una rarità. L’ultima volta che si era registrato un sisma di tale portata era stato nel giugno 2023, quando un forte terremoto aveva colpito l’area di Sumatra.