Panico in North Carolina: un “uomo armato e pericoloso” si aggira nel campus dell’università più importante dello Stato. A riferire l’allerta lanciata dal college sono stati i media americani. Gli stessi media, a circa tre ore dal primo avvistamento del soggetto, hanno trasmesso le immagini dell’arresto condotto dalla polizia.

North Carolina, avvistato uomo armato nel campus dell’università

Sulla base delle informazioni sonora diffuse, la prima segnalazione fatta alle forze dell’ordine statunitensi risale a poco dopo le ore 13:00 di lunedì 28 agosto, corrispondenti alle 19:00 in Italia. Contestualmente all’allerta lanciata dall’University of North Carolina per la presenza di un “uomo armato e pericoloso nel o vicino al campus”, la polizia del complesso universitario ha ordinato a studenti e insegnanti di mettersi in salvo e chiudere porte e finestre.

L’università, poi, circa un’ora dopo aver diffuso l’allerta, ha postato un messaggio su X/Twitter chiedendo a tutti coloro che si trovano nel campus di “rimanere al sicuro”.

La polizia a studenti e insegnanti: “Restate al sicuro”

Intanto, a seguito della diffusione della notizia, hanno cominciato a circolare svariati video sui social media e in televisione. Le immagini mostrano una ingente presenza di polizia nel campus dell’università più importante del North Carolina. La struttura era stata riaperta la scorsa settimana, dando inizio al semestre autunnale.

Nel momento in cui è stato comunicato che un uomo armato vaga all’interno o nelle vicinanze del campus universitario, le vicine scuole di Chapel Hill-Carrboro City hanno riferito che rimarranno chiuse fino a quando le autorità non riferiranno che l’allarme è rientrato.

North Carolina, avvistato uomo armato nel campus dell’università: arrestato Tailei Qi

A circa tre ore dalla prima segnalazione ricevuta dalla polizia americana, le autorità hanno dichiarato di aver arrestato l’uomo armato che ha seminato il panico all’università del North Carolina. L’arresto è stato trasmesso in diretta nazionale dai media statunitensi.

In considerazione delle informazioni sinora diffuse, a finire in manette è stato Tailei Qi. Al momento, non è noto per quale motivo Qi si sia recato al campus armato.