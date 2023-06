Una scossa di terremoto di magnitudo 5.8 è stata registrata in Indonesia e si è verificata in prossimità della costa, al largo di Sumatra

Un violentissimo terremoto di magnitudo 5.8 è avvenuto a Sumatra, in indonesia, nella giornata di ieri, martedì 20 Giugno. La segnalazione è stata diramata immediatamente dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

“Un sisma di magnitudo 5.8 ha scosso la zona nord dell’isola di Sumatra, nell’ovest dell’Indonesia” – è questo ciò che hanno riferito i media locali nella giornata di ieri, poco dopo le ore 10 (orario italiano), quando la terra ha iniziato a tremare. La scossa di magnitudo 5.8 sulla scala Richter aveva come coordinate geografiche (lat, lon) -0.6540, 98.8800 e ha avuto ipocentro stimato ad una profondità di 15 chilometri. Non si segnalano danni a cose o persone.

I precedenti terremoti nella stessa area geografica

Come sappiamo, l’isola di Sumatra è particolarmente avvezza a movimenti di questo tipo. Un terremoto di magnitudo 5.8 è considerato dagli esperti “forte“, ma non è un evento così infrequente in quella zona dell’Indonesia. L’ultimo episodio sismico di tale portata risale, infatti, solo a qualche settimana fa, quando il 16 Maggio un terremoto di magnitudo 6.0 aveva spaventato la popolazione dell’isola senza, fortunatamente, creare grossi danni.