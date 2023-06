L'euforia iniziale durante la discesa, poi il panico. Ecco come un giovane tiktoker è rimasto bloccato in un acquascivolo.

Una giornata al parco giochi acquatico si è trasformata in un vero e proprio incubo per un giovane che è rimasto bloccato all’interno di un acquascivolo. Fortunatamente tutto si è risolto per il meglio grazie all’immediato intervento del bagnino.

Terrore al parco acquatico: giovane resta bloccato nell’acquascivolo

Il video è stato postato su TikTok da Jami Talib e come riporta anche il Fatto Quotidiano, il giovane si trovava presso l’Escape Theme Park di Penang ed aveva deciso di provare il Super Looper. Il video condiviso dal giovane creatore digitale ha raggiunto 1 milione e mezzo di visualizzazioni sul già menzionato social network e molti utenti hanno commentato che sarebbero andati nel panico più totale se fossero stati al posto di Jami.

Il video postato da Jamil Talib e l’intervento del bagnino

Il video è breve, dura 38 secondi, ma per chi soffre di claustrofobia questi potrebbero essere un’eternità. All’inizio del girato, Jami Talib è sereno e sta per godersi la sua discesa libera nello scivolo acquatico, ma già dopo pochi secondi passati nell’attrazione si accorge che qualcosa non va in quanto si blocca durante una curva.

Dopo aver ripreso la sua discesa, subito dopo, rimane nuovamente incastrato e questa volta chiede disperatamente aiuto.

Un bagnino che si trovava su una piattaforma d’emergenza, allora, apre la parte posteriore del tubo e aiuta il giovane tiktoker ad uscire da quello che stava per diventare il suo incubo peggiore.