Mentre il bilancio dei morti in Marocco continua a salire (gli ultimi aggiornamenti parlano di circa 2100 decessi), il pensiero va soprattutto alle famiglie delle vittime. Tante persone si sono ritrovate da un momento all’altro completamente sole, sopravvissute alla tragedia che ha avuto il potere di dividere tante famiglie. Uno di questi casi è quello di un bambino di circa 10 anni, protagonista di un video diventato virale nelle scorse ore.

Terremoto in Marocco, il dolore di un bambino in un video diventato virale: “Sono morti tutti”

Il bambino in questione avrà massimo 10 anni e si mostra in video con gli occhi sgranati, ancora scossi per quello che ha vissuto la tragica notte del terremoto. Il ragazzino, di orgigine berbera, è vestito con pantaloni e camicia bianca con fantasie grigie, ai piedi delle ciabatte e il suo volto è ancora ricoperto di sangue. “Sono rimasto solo, mia mamma, mia nonna e due dei miei fratelli sono morti” – mentre parla gesticola e fa segno ‘quattro’ con le dita, forse riferendosi proprio alle vittime del terremoto facenti parte della sua famiglia. Oltre a lui, solo il padre è sopravvissuto, insieme al nonno e allo zio: tutti gli altri suoi affetti non ci sono più.

Il video è virale sui social

Nelle scorse ore, questo video è andato virale e tantissime persone si sono commosse nel vedere il dolore vissuto dal bambino sulla propria pelle. Moltissimi utenti hanno commentato la storia del piccolo, mostrando vicinanza a tutto il popolo marocchino in questo momento difficile. Le immagini sono state rilanciate anche dall’emittente degli Emirati Al Arabiya.