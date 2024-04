Terremoto in Papua Nuova Guinea: scossa di magnitudo 6.2

Terremoto in Papua Nuova Guinea: scossa di magnitudo 6.2

La terra ha tremato in Papua Nuova Guinea, durante la notte. Si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 6.2

La terra ha tremato nuovamente in Papua Nuova Guinea. Nel corso della giornata di ieri, domenica 14 aprile, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 6.2 nella zona nord delle coste. Per il momento non è scattato alcun allarme tsunami.

Terremoto di magnitudo 5.9 in Papua Nuova Guinea

Come riportato sul sito dell’Istituto geofisico statunitense Usgs e dall’INGV, una scossa di terremoto di magnitudo 6.2 si è verificata davanti alle coste della Papua Nuova Guinea. Il sisma è stato registrato nella notte italiana ed aveva ipocentro stimato ad una una profondità di circa 40 chilometri. Il sisma è stato registrato 110 km a Est-Sud/Est di Kimbe, sull’isola di Nuova Britannia.

Non c’è rischio tsunami: nessun danno a persone o cose

Fortunatamente, sin dai primi momenti è stato chiaro agli esperti che si occupano dei movimenti tellurici, che questo specifico terremoto non avrebbe causato un rischio tsunami. Dopo i primi attimi di apprensione, dovuti anche al recente precedente che aveva fatto anche delle vittime, si è compreso che il sisma di ieri non aveva causato importanti danni alla popolazione. Nessuno, infatti, è rimasto ferito o, peggio, è deceduto.