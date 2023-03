Terremoto in provincia di Perugia, non ci sono vittime o feriti ma solo danni...

Terremoto in provincia di Perugia, non ci sono vittime o feriti ma solo danni...

Terremoto in provincia di Perugia, non ci sono vittime o feriti ma solo danni...

Il terremoto di magnitudo 4.4 rilevato in provincia di Perugia, in Umbria, ha causato solo danni lievi a tegole e cornicioni.

Non ha provocato danni a persone il terremoto registrato nel pomeriggio di giovedì 9 marzo: sono stati individuati, infatti, solo alcuni lievi danni strutturali.

Terremoto in provincia di Perugia, non ci sono vittime o feriti ma solo danni lievi a tegole e cornicioni

Il terremoto di magnitudo 4.4 rilevato in provincia di Perugia dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) presso la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non ha causato feriti né morti. La scossa è stata registrata alle ore 16:15 di giovedì 9 marzo ed è stata avvertita non solo in Umbria ma anche in Toscana.

Sulla base delle informazioni diffuse a seguito del sisma, pare che la scossa abbia provocato solo lievi danni strutturali. In particolare, è stato segnalato il distacco di alcune tegole dagli edifici e il cedimento di alcuni cornicioni nell’area interessata dal fenomeno.

La governatrice dell’Umbria: “La situazione è tranquilla”

Le constatazioni della Protezione Civile circa il terremoto in provincia di Perugia sono state confermate anche dalla presidente dell’Umbria Donatella Tesei che ha avuto un colloquio con i vertici della struttura governativa. “La scossa è stata percepita intorno alla città di Umbertide, stiamo monitorando attraverso la Protezione Civile e sembra non ci siano stati danni. Circoscritta, ma percepita, io l’ho avvertita qui nel mio ufficio a Perugia. Ho pensato che speriamo non sia nulla, perché stiamo ancora gestendo la ricostruzione dal terremoto del 2016, poi c’è stata la pandemia, insomma stiamo gestendo tutta una serie di complessità”, ha affermato Tesei.

“Stiamo monitorando con la Protezione Civile ma al momento sembra sia tutto tranquillo. Mi arrivano continuamente rassicurazioni da parte della protezione civile, quindi speriamo sia solo paura e niente di più”, ha concluso la presidente della Regione Umbria.