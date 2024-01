Sono stati momenti di grande paura nella provincia di Viterbo, nel Lazio, dove nella serata di ieri è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 gradi sulla scala Richter. Secondo le prime informazioni che arrivano sembra che non ci siano stati danni a persone o a cose. Il boato del sisma è stato udito fino in Toscana.

Terremoto a Viterbo: la scossa nella serata di ieri

Secondo quanto riportato dai sismologici dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’epicentro della scossa era situato a circa 2 chilometri di distanza da Onano, nella provincia della città laziale di Viterbo. Il terremoto è avvenuto alle ore 20:30 della serata di ieri, con coordinate geografiche di latitudine 42.6920 e longitudine 11.7920, ad una profondità di 9 km.

Terremoto a Viterbo: la reazione dei cittadini

La scossa di terremoto di ieri sera è stata molto breve, ma intensa, tanto che il suo boato è stato udito fino in Toscana, dove anche gli abitanti di Grosseto si sono allarmati per qualche minuto. Un sisma di questa intensità, spiegano gli esperti, viene facilmente percepito dalla popolazione, specie se il suo epicentro è molto vicino al suolo, ma solitamente non può causare danni alle infrastrutture. Fortunatamente, anche questa volta è andata proprio in questo modo.