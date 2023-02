Terremoto in Turchia, nuova scossa di assestamento di M 7.5

Oltre 110 eventi tellurici ed un paese in ginocchio, terremoto in Turchia, nuova scossa di assestamento di M 7.5, ha tremato l'area di Kahramanmaras

Terremoto in Turchia, una nuova scossa di assestamento di M 7.5 ad ora di pranzo di oggi ha innescato una disastroso effetto domino che ha fatto altri morti e feriti in quel paese devastato assieme alla Siria da una vera apocalisse.

La terribile sequenza di distruzione è proseguita a metà mattinata e poi ad ora di pranzo. Il secondo grande evento sismico è avvenuto a tragedia già innescata: una seconda scossa di magnitudo 7.5 è stata registrata alle 13.25 locali (11.25 italiane) con epicentro un centinaio di chilometri più a nord.

Nuova scossa di assestamento di M 7.5

Solo nelle dieci province turche colpite per ora sono oltre 2.800 gli edifici crollati.

E una scossa altrettanto devastante c’era stata alle 11:24:52 ora italiana con coordinate geografiche 38.0920, 37.2670 ad una profondità di 28 km. E non è finita: un ulteriore e fortissimo terremoto di magnitudo 6.0 ha scosso di nuovo il centro-sud della Turchia poco dopo. Lo ha illustrato il sito Istituto geofisico statunitense USGS.

La terra ha tremato ancora a Kahramanmaras

L’istituto ha localizzato l’epicentro della nuova scossa a 5 km a nord-est di Goksun, nella provincia di Kahramanmaras, ad una profondità di 10 km.

In Turchia è un’ecatombe: la prima scossa, quella disastrosa della notte, è stata seguita da oltre 100 scosse di assestamento di cui 53 sopra la magnitudo 4. I morti sono oltre 1600. Il bilancio attuale conta 1014 decessi in Turchia, 371 “tra le aree siriane controllate dal governo di Damasco e quelle dell’amministrazione autonoma del Nord-Est, 221 nei territori siriani occupati dalla Turchia o controllati da milizie sunnite”. Il tragico totale in aggiornamento è di 1606 morti e 6902 feriti.