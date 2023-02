Terremoto in Turchia: salvati due giovani dopo 11 giorni sotto le macerie

Il terribile terremoto in Turchia non cessa di riservare momenti di disperazione assoluta con oltre 42mila vittime ma anche qualche attimo di quelli che fanno gridare al miracolo e portano luce: in queste ore infatti sono stati salvati due giovani dopo ben 11 giorni sotto le macerie.

Da quanto si apprende in ordine a quel vero miracolo i soccorritori lavoravano attorno ad uno stabile crollato ed hanno sentito i loro lamenti o comunque dei suoni che i hanno indirizzati verso i punti precisi dove quelle due persone erano ancora vive a sperare in un aiuto.

Salvati due giovani dopo 11 giorni

Ma come è potuto succedere? Semplicemente è successo e due uomini di 26 e 34 anni sono stati estratti vivi dopo 261 ore sotto le macerie di un ospedale privato nella città turca di Hatay.

I media turchi spiegano che i soccorritori stavano lavorando intorno all’edificio crollato e ad un certo punto hanno udito un suono, “forse una voce, e hanno scavato in quella direzione”.

Uno di loro aveva portato il figlio in ospedale

I media di Ankara, in particolare Anadolu, spiegano che Mehmet Ali Sakiroglu, uno dei due uomini tratti in salvo, era andato in quell’ospedale per far visitare il figlio esattamente il giorno prima del terremoto.

Non è escluso che a spostare le macerie e rendere i suoni emessi dai feriti più percepibili possa essere stata la scossa di magnitudo 5.1 avvertita nella serata di ieri, 16 febbraio.