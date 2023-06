Una scossa di magnitudo 5.1 ha interessato le isole Tonga: non si sono registrati morti o feriti

Nella prima serata di ieri, intorno alle 19 ora italiana, è stato registrato un terremoto che ha interessato le isole Tonga. La scossa di magnitudo 5.1 si è verificata nel sud dell’arcipelago.

Isole Tonga, scossa di terremoto magnitudo 5.1

Una scossa di magnitudo 5.1 ha interessato nella giornata di ieri le isole Tonga, nell’Oceano Pacifico. Il terremoto si è verificato intorno alle 19, ora italiana, nel sud dell’arcipelago a 2 chilometri di profondità. Per il momento non ci sono notizie di eventuali allarmi tsunami o danni a cose o persone. A dare per primo la notizia è stato il Centro Sismologico Mediterraneo Europeo (EMSC).

Il terremoto precedente e la correzione dell’EMSC

Solo qualche ora prima, nella stessa area, un altro terremoto aveva spaventato la popolazione. La scossa, ancora più forte perché di magnitudo 5.7 sulla scala Richter, non aveva comunque causato danni. L’EMSC, in un primo momento, aveva dato notizia di una scossa di potenza 5.8 a circa 8 chilometri di profondità, ma dopo qualche ora i dati sono stati corretti.