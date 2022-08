Un terremoto si è verificato nei territori della Nuova Caledonia e Vanuato. La scossa è stata di magnitudo 5.2.

Un terremoto si è verificato questa mattina, 10 agosto, nei territori della Nuova Caledonia e Vanuato. La scossa è stata di magnitudo 5.2.

Terremoto Nuova Caledonia: scossa di magnitudo 5.2

Questa mattina, mercoledì 10 agosto, intorno alle 8:59, si è verificato un forte terremoto avvertito nei territori della Nuova Caledonia e di Vanuato.

La scossa registrata è stata di magnitudo 5.2. Per il momento non ci sono notizie di danni a cose o persone e non si hanno informazioni su un ipotetico allarme tsunami. Nei mesi scorsi il territorio è stato colpito da altre scosse molto forti, che avevano fatto scattare l’allerta tsunami.