Terremoto Perugia: 5 feriti lievi, 30 sfollati

Terremoto Perugia, una brutta scossa ha creato non pochi danno nel capoluogo umbro, ecco come va

A Umbertide, comune italiano di circa 16mila abitanti nella provincia di Perugia, in Umbria, la terra non smette di tremare. Adesso, nella regione del centro Italia si contano sfollati e feriti e si cerca di capire come evitare grossi danni in caso di nuova forte scossa.

Terremoto Umbria, feriti e sfollati

Non una, non due ma un vero e proprio grappolo di scosse ha colpito l’Umbria tra la notte da giovedì 9 marzo in poi. La più forte è stata di magnitudo 4.6. Alcuni edifici sono stati danneggiati, circa 5 hanno persone hanno riportato ferite lievi durante l’allontanamento dagli edifici ed è stata disposta l’evacuazione precauzionale di una trentina di persona, secondo l’analisi e il parere dell’unità di crisi del dipartimento della Protezione Civile, che si è consultata con le strutture e le autorità del territorio.

Terremoto in Umbria, scuole e accertamenti

Si procede adesso con cautela al controllo e alla verifica degli edifici, e sono aperte al comune di Umbertide le richieste di sopralluogo degli edifici privati per testarne l’agibilità. Moltissime le scuole che rimarranno chiuse per precauzione, così come gli uffici regionali. In alcuni spazi e palestre sono state allestite tende e posti letto, per accogliere i cittadini troppo spaventati per passare la notte nella loro abitazione.