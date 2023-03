Terremoto in Umbria, scuole chiuse a Perugia e in altre città venerdì 10 marzo

A seguito delle scosse di terremoto registrate in Umbria, le scuole rimarranno chiuse a Perugia e in altre città della Regione.

C’è paura in Umbria dopo le scosse di terremoto che hanno causato danni strutturali e crolli in provincia di Perugia: per questo motivo, le scuole rimarranno chiuse per il resto della settimana al fine di consentire alle autorità competenti di effettuare tutti i controlli necessari e scongiurare catastrofi.

Nella giornata di venerdì 10 marzo, le scuole di diverse città dell’Umbria, inclusa Perugia, rimarranno chiuse. La misura è stata estesa anche alla giornata di sabato 11 per alcuni istituti scolastici. La decisione è stata presa dopo le scosse di terremoto che sono state registrate nella regione a partire dal pomeriggio di mercoledì 9 marzo. I fenomeni sismici più importanti hanno avuto magnitudine compresa tra 3.9 e 4.6: tutti hanno avuto epicentro a 5 chilometri a est di Umbertide.

“Si comunica che, in considerazione della scossa di terremoto registrata nel pomeriggio di oggi, giovedì 9 marzo, è stata decisa la chiusura a scopo precauzionale di tutte le scuole di ogni ordine e grado per venerdì 10 e sabato 11 marzo“. A comunicarlo è stata l’amministrazione comunale di Perugia. “La chiusura è stata disposta con ordinanza sindacale n. 392 del 9/03/2023 in modo da procedere in via cautelativa a sopralluoghi per verificare eventuali danni e lesioni alle strutture sedi di istituti scolastici, pubblici e privati di ogni ordine e grado, comprese strutture per la prima infanzia, università, e istituti di alta formazione, e garantire, per quanto di competenza, le condizioni di sicurezza per lo svolgimento delle attività didattiche”, è stato precisato.

Verifiche in corso nelle aree colpite dai recenti fenomeni sismici

La chiusura delle scuole è stata disposta anche a Umbertide, località presso la quale è stato segnalato l’epicentro del sisma.

A Gubbio, invece, in via del tutto precauzionale, è stato stabilito che le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse venerdì 10 in modo tale da consentire ai tecnici di effettuare tutte le verifiche del caso.

Fabrizio Gareggia, sindaco di Cannara, in provincia di Perugia, invece, ha scritto su Facebook: “In considerazione della nuova scossa di terremoto, ci vediamo costretti a chiudere le scuole a titolo