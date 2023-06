Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 3.7, si è verificata a Siena, più precisamente a Poggibonsi. La scossa è stata avvertita distintamente anche a Firenze e nel resto della Toscana.

Terremoto a Siena: scossa di magnitudo 3.7 avvertita anche a Firenze

Una forte scossa di terremoto si è verificata a Siena, ma è stata sentita distintamente anche a Firenze e in tutta la Toscana. Secondo i rilievi Ingv, il terremoto ha avuto epicentro a Poggibonsi, in provincia di Siena, a sud di Firenze, con magnitudo 3.7. La scossa è stata registrata dai sismografi nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 28 giugno 2023, alle ore 12.19. L’ipocentro è stato localizzato ad una profondità di circa dieci chilometri. In Valdelsa molte persone sono scese in strada e al momento sono in atto le verifiche, come spiegato dalla Protezione Civile e dalla Provincia di Siena.

Terremoto a Siena: avvertito in tutta la Toscana

Sono arrivate tantissime segnalazioni di persone che hanno avvertito la scossa. I social si sono riempiti di nuove segnalazioni non solo a Siena, ma anche in altre località, come Firenze. Per il momento la scossa di terremoto non ha fatto registrare repliche. Non ci sono segnalazioni di danni a cose o persone coinvolte, ma la macchina dei soccorsi si è subito messa in moto per le verifiche. “Sono in contatto con la nostra sala operativa regionale per verificare la situazione a seguito del terremoto” ha spiegato Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana. Il Comune di Siena ha subito disposto la chiusura dei musei comunali per le giornate di oggi e di domani. Nelle strutture comunali non si sono registrati danni a cose o persone ma la scelta è stata fatta per precauzione e per evitare qualsiasi criticità.